Arda Güler’in Elche’ye Attığı Efsanevi Gol

La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, Elche CF ile karşılaştı. Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı. Real Madrid’in galibiyetini sağlayan goller, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler tarafından kaydedildi.

ARDA’DAN MUHTEŞEM GOL

Real Madrid’de, 58. dakikada Vinicius’un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle skoru belirledi.

Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yollarına devam edeceklerini duyurdu.
Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, yerel güvenlik güçleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin, anne ve babası da olay anında yaşamını yitirdi.
İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin iki bankayı hedef almasının ardından, tüm ABD banka şubelerinin meşru hedef olacağını duyurdu. Söz konusu açıklama Ali Tuğgeneral Muhammed Naini'den geldi.
Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

İran Meclisi yetkilisi İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava aracı desteğiyle fiilen savaşa girdiğini belirterek, bu durumun İran için Ukrayna’yı meşru hedef haline getirdiğini ifade etti.

