Arda Güler’in Elche’ye Attığı Efsanevi Gol

La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, Elche CF ile karşılaştı. Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı. Real Madrid’in galibiyetini sağlayan goller, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler tarafından kaydedildi.

ARDA’DAN MUHTEŞEM GOL

Real Madrid’de, 58. dakikada Vinicius’un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle skoru belirledi.