Arda Güler’in Gol Sevincinin Anlamı

ARDA GÜLER’İN GOL SEVİNCİ SINAVDA YER ALDI

Milli futbolcu Arda Güler’in attığı gollerdeki sevinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yer aldı. Sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde, Arda’nın gollerinden sonra kalbini işaret eden ve göğe doğru işaret parmağını kaldırarak yaptığı sevinç için bir soru hazırlandı.

TEVEKKÜL İNANCIYLA İLGİLİ SORU

Soruda, Arda Güler’in, “Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar… Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum.” şeklindeki açıklaması hatırlatıldı. Ardından, Arda’nın tevekkül inancı ile anlatmak istediği konuya yönelik şıklar verildi.

Şıklar arasında; A- Zorlukların aşılmasında etkilidir, B- Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir, C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar, D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir yer aldı.