Arda Güler’in GOLü Dünya’yı SARSTI!

ARDA GÜLER’DEN DÜNYAYA MESAJ

Ancelotti’nin bu sezon pek fazla tercih etmediği Arda Güler, attığı golle global ölçekte bir mesaj gönderiyor. Celta Vigo ile oynanan karşılaşmada milli oyuncumuz, takımını 1-0 öne geçirerek sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bir performans sergiliyor.

KAÇIRDIĞI YILIN GOLÜ

Karşılaşmaya oldukça etkili bir şekilde başlayan Arda Güler, golünden 10 dakika önce önemli bir fırsatı değerlendiremiyor. Havadayken gerçekleştirdiği yarım vole, az bir farkla auta çıkıyor ve bu durum yılın golünü kaçırmış olmasını gündeme getiriyor.

ARDA GÜLER’İN FÜZESİ

Maçta temposunu asla düşürmeyen Arda Güler, bu defa yaptığı vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bırakıyor. Ceza sahasının çaprazından attığı plase vuruş, muhteşem bir gol olarak kayıtlara geçiyor ve haftanın golü unvanını kazanıyor.