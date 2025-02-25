Gündem

Arda Güler’in Oynatılmama Nedeni Merak Ediliyor

arda-guler-in-oynatilmama-nedeni-merak-ediliyor

İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNALİ

Son olarak İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde 5 Şubat’taki Leganes maçıyla forma giyen Arda, o tarihten itibaren oynanan 5 karşılaşmada yer almadı. LaLiga’daki Girona maçının ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye Arda Güler’in neden süre alamadığı sorulduğunda, deneyimli isim “Arda iyi durumda ve oynamaya hazır” yanıtını verdi.

FUTBOLCUNUN AİLESİ MAÇTA BULUNDU

Bu karşılaşmayı stadyumdan izleyenler arasında Arda Güler’in ailesi de yer aldı. Arda Güler’in neden sahada yer almadığı ise merak konusu oldu. İspanyol Relevo, bu durum hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya sundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Rtük Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın suçlamalarına karşılık vererek, "Türk adaletinden kurtulamayacaksın," diye belirtti.
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Yanıt

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın eleştirilerine karşılık vererek, Türk adaletinin her durumda geçerli olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.