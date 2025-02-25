Arda Güler’in Oynatılmama Nedeni Merak Ediliyor

İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNALİ

Son olarak İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde 5 Şubat’taki Leganes maçıyla forma giyen Arda, o tarihten itibaren oynanan 5 karşılaşmada yer almadı. LaLiga’daki Girona maçının ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye Arda Güler’in neden süre alamadığı sorulduğunda, deneyimli isim “Arda iyi durumda ve oynamaya hazır” yanıtını verdi.

FUTBOLCUNUN AİLESİ MAÇTA BULUNDU

Bu karşılaşmayı stadyumdan izleyenler arasında Arda Güler’in ailesi de yer aldı. Arda Güler’in neden sahada yer almadığı ise merak konusu oldu. İspanyol Relevo, bu durum hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya sundu.