Arda Güler’in Üzgün Görüntüsü Gündem Oldu!

REAL MADRID İLE ARSENAL ARASINDAKİ ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

Arsenal ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında karşı karşıya geldi. Arsenal, ilk maçta 3-0 yendiği Real Madrid’i bu sefer deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.

MÜCADELENİN KILIT ANLARI

Karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı atışını değerlendiremeyen Saka, 65. dakikada Merino’nun asistinde öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra William Saliba’nın hatasıyla Vinicius Jr. skoru eşitlerken, bu durum yarı finale çıkmak için yeterli olmadı.

Yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü dikkat çekti. Birçok Real Madrid taraftarı, Arda’yı oynatmayan Ancelotti’ye tepki gösterdi.