Arda Güler, Kopa Trophy’de İkincilik Elde Etti

ARDA GÜLER TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla önemli başarılara imza atıyor. 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde Arda, ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu prestijli ödül kapsamında Arda, Barcelona’nın yeteneği Lamine Yamal’ın ardından ikinci sırada yer alırken, Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi önemli isimleri geride bıraktı.

BÜYÜK ORGANİZASYONLARDA BAŞARILAR

2024 yılı, Arda Güler için başarılarla dolu geçti. La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük organizasyonlarda takımına önemli katkılarda bulunan Arda, milli takımımızla EURO 2024’te çeyrek finale kalmanın gururunu da yaşadı. Bu başarıları, Arda’nın kariyerinde önemli bir yer tutuyor ve gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor.