Arda Güler, Lamine Yamal’ı değerlendirdi

İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci müsabakasında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde, kariyerini Real Madrid’de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK

Arda, İspanya maçı ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

YETENEKLİ OYUNCUYA GÖNDERME

Lamine Yamal hakkında gelen sorulara Arda, şu yanıtı verdi: “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.”

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

İspanya maçı sırasında beklenen oyun ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.”

BASKI HİSSETMİYORUM

Yıldız futbolcu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.”