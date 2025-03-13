Gündem

Arda Güler Serie A’ya Gidiyor İddiası

arda-guler-serie-a-ya-gidiyor-iddiasi

FUTBOLCU ARDA GÜLER’İN TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe’den ayrılıp Real Madrid’e transfer olan genç futbolcu Arda Güler ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. İlgili spor kulislerinde her geçen gün yeni spekülasyonlar ortaya çıkarken, yayınlanan son detaylar Arda Güler’in kariyerinde önemli bir değişim yaratacak gibi duruyor.

İTALYAN TAKIMLARINDAN İLGİ

Alman ekiplerinin ilgisinin ardından, bu defa İtalyan takımları Arda Güler’in transferi için sıraya girmeye başladı. Real Madrid, genç yıldızı tamamen elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak son kulis bilgilerine göre, Real Madrid’de huzursuz olan Arda Güler, Serie A’da forma giymek istemesiyle dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Galatasaray Yıldızı Jakobs İle Yolları Ayırıyor

Galatasaray'da büyük derbinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor; ayrılık haberleri ardı ardına gündeme gelmeye başladı. Ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.
Flaş

Vergi Cezası Riski: Açıklama Alanına Dikkat

İnternet bankacılığı kullanırken önemli bir detaya dikkat edilmediğinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu konuda alınması gereken önlemler haberimizde yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.