Arda Güler Serie A’ya Gidiyor İddiası

FUTBOLCU ARDA GÜLER’İN TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe’den ayrılıp Real Madrid’e transfer olan genç futbolcu Arda Güler ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. İlgili spor kulislerinde her geçen gün yeni spekülasyonlar ortaya çıkarken, yayınlanan son detaylar Arda Güler’in kariyerinde önemli bir değişim yaratacak gibi duruyor.

İTALYAN TAKIMLARINDAN İLGİ

Alman ekiplerinin ilgisinin ardından, bu defa İtalyan takımları Arda Güler’in transferi için sıraya girmeye başladı. Real Madrid, genç yıldızı tamamen elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak son kulis bilgilerine göre, Real Madrid’de huzursuz olan Arda Güler, Serie A’da forma giymek istemesiyle dikkat çekiyor.