Gündem

Arda Turan’ın Maç Sonu Açıklaması Dikkat Çekti

arda-turan-in-mac-sonu-aciklamasi-dikkat-cekti

ANADOLU KULÜP HEYECANI

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Arda Turan yönetiminde, Servette’yi 2-1 yenerek lig aşamasına adını yazdırdı. Yoğun bir heyecana sahne olan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi geriden gelerek galibiyete ulaşırken, maçın kritik golünü 2. uzatma devresinde buldu.

TEKNİK DİREKTÖRDEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi play-off turunda ilk maçı 1-1 tamamladıktan sonra, rövanşta deplasmanda Servette’yi 2-1 yenmeyi başardı. Takımın zafer golünü 113. dakikada Elias kaydetti. Maç sonrasında Arda Turan, Servette ile ilgili bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

İsviçre medyasından gelen bir soru üzerine Arda Turan’a, “Konferans Ligi’nin ana sahnesinde yarışacaksınız ve sizi bunun için tebrik etmek istiyorum. Mevcut oyuncularla mı devam edeceksiniz yoksa yeni transferler mi yapacaksınız? Servette, bence çok zor bir takım değil, ancak ana sahnede rakipler çok daha güçlü olacak. Bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Şanlıurfa’da Oto Tamircisi Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da 33 yaşındaki bir oto tamir ustası, kendi iş yerinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Muğla’da Kaybolan Rus Turist Bulundu

Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan bir Rus turist, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.