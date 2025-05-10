Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşmakta!

ARDA TURAN YURT DIŞI DENEYİMİNE HAZIRLANIYOR

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, kariyerinde ilk kez yurtdışında görev alacak. İspanyol basını Marca’nın 10 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, 38 yaşındaki genç teknik adam, Ukrayna Premier Ligi’nin köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Turan’ın, Eyüpspor’daki görevini tamamladıktan sonra Ukrayna kulübünün başına geçeceği ifade ediliyor.

MARCADAN İDDİALI TAHMİN

Marca’da yer alan habere göre, “Arda, Eyüpspor’daki görevi biter bitmez Simeone ve Luis Enrique yönetiminde oluşturduğu stili Doğu Avrupa’nın en büyüklerinden birine taşıyacak.” Cümlesi ile Turan’ın, Atletico Madrid ve Barcelona’da geçirdiği zaman diliminde öğrendiği disiplinli ve hücum odaklı futbol anlayışını Shakhtar Donetsk’e aktarmayı planladığı vurgulanıyor. Ayrıca, Turan’ın kulübü eski başarılı günlerine döndürmek için “büyük bir meydan okumaya” hazır olduğu da belirtildi.

Shakhtar Donetsk, bu sezon Ukrayna Premier Ligi’nde lider Dinamo Kiev’in 10 puan gerisinde kalarak üçüncü sırada bulunuyor ve şampiyonluk şansını kaybetmiş durumda. 14 Mayıs 2025’te Dinamo Kiev ile Ukrayna Kupası finali oynayacak olan Shakhtar, aynı zamanda Konferans Ligi’ne katılmak için mücadele veriyor. Marca, Turan’ın hedefinin takımı yeniden hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir konumda görmek olduğunu aktarıyor. Kulübün 165 milyon euro’luk kadro değeriyle Ukrayna’nın en güçlü takımlarından biri olduğu, ancak son dönemde istikrar sorunları yaşadığı da haberde yer alıyor.

EYÜPSPOR’DAKİ BAŞARI DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Turan, 2023 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Eyüpspor’da etkileyici bir performans sergiledi. İlk sezonunda Süper Lig’e yükselmeyi başaramayan Turan, ikinci yılında takımı 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıdı. Bu sezon ise Eyüpspor, 50 puanla Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Turan, Eyüpspor’un başında çıktığı 81 maçta 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi alarak, maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı.