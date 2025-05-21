Arda Turan Yurt Dışında Göreve Başlıyor

ARDA TURAN’IN YURT DIŞI DENEYİMİ

Eyüpspor’un genç teknik direktörü Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk uluslararası tecrübesine hazırlanıyor. Ukrayna Premier Ligi’nde mücadele eden Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşma sağladığı bildirilen Turan, kısa zamanda Eyüpspor’dan ayrılabilir ve yeni görevine başlayabilir. İspanyol basını, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk ile prensipte anlaştığını ve iki taraf arasındaki görüşmelerin yaklaşık bir aydır devam ettiğini aktarıyor. Resmi görüşmelerin ardından, genç teknik adamın Ukrayna temsilcisiyle anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

ARDA TURAN’IN HİZMET PERFORMANSI

Turan, Eyüpspor’un başında şimdiye kadar 80 maça çıkarak, bu maçlarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 22 mağlubiyetle ekibine katkıda bulundu. Bu performansıyla maç başına 1.83 puan ortalaması yakalayan Turan, takımını Süper Lig’e taşıdıktan sonra, ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti. Genç teknik adam kısa süre içinde kamuoyuna açıklama yapacak.

ARDA TURAN’IN YERİNE DÜŞÜNÜLEN ADAYLAR

Diğer taraftan Eyüpspor, Arda Turan’ın yerine geçmesi muhtemel 3 teknik direktör adayı belirledi. Albert Riera, Andrea Pirlo ve Cannavaro, Arda Turan’ın yerini alması düşünülen isimler arasında yer alıyor.