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Ardeşen’de Mustafa Kuyumcu’ya Silahlı Saldırı

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RİZE’DE SİLAHLI SALDIRI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, belediyeye ait sosyal tesiste silahlı saldırıya uğrayan Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu yaralandı. Olayın ardından Kuyumcu, hemen Ardeşen Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

MUSTAFA KUYUMCU HAKKINDA

Mustafa Kuyumcu, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Ardeşen Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev almaya başladı. 2024 Mayıs’ında Belediye Meclis Üyeliği kontenjanından Ardeşen Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Kuyumcu, evli olup üç çocuk babasıdır.

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Rize’de Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı

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