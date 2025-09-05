Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLAR

Conmebol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi takım bu galibiyetle birlikte 3 puanı cebine koydu. Arjantin’in gollerini 39 ve 80. dakikalarda Lionel Messi, 76. dakikada ise Lautaro Martinez kaydetti.

MESSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Maçın ardından Lionel Messi önemli açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen onun için son büyük uluslararası turnuva olduğunu ifade eden Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim” dedi.

SON MAÇ OLARAK GÖRÜYOR

38 yaşındaki futbolcu, ülkesinde son maçına çıktığını vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum” diyen Messi, “Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı” sözlerini ifade etti. Messi, denemelerine rağmen başarılı olamayan dönemlerini de hatırlayarak yaşadıkları deneyimlerin olağanüstü olduğunu belirtti.