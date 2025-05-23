Arka Sokaklar’da Cevher Şanlı Geri Döndü

YENİ BÖLÜMDEN DÜŞMANIN DÖNÜŞÜ

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında milyonların ilgisini çekiyor. Haftalardır beklenen olay sonunda gerçekleşti. Ekranların en uzun süre yayınlanan dizisi Arka Sokaklar’da, geçmişte özel harekatçı Cevher Şanlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nail Kırmızıgül dizinin kadrosuna resmi olarak geri döndü. Cevher Şanlı, Mesut’un özel harekat dönemlerinden eski dostu ve aynı zamanda en büyük düşmanı olarak dizide yeniden karşımıza çıkıyor.

GEÇMİŞTEKİ DÜŞMANLIK YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Cevher, Mesut’a karşı yenildiği düşünülen son savaşın ardından bazı ‘derin yapılar’ aracılığıyla hayatta kalmayı başarmış ve onların kontrolüne girmiş. Geçmiş on bir yıl boyunca savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak pek çok imkansız görevi başarıyla tamamlamış ve ekip içinde vazgeçilmez bir konuma gelmiş. Ancak zaman, Mesut’a olan derin düşmanlığını unutturmuş değil. Bu nedenle, drama dolu gelişmelerle karşılaşmak mümkün. Savaş her zamankinden daha zorlu geçecek gibi görünüyor.