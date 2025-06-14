Arka Sokaklar’da Final Sahnesi Gösterildi

SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM

Büyük sezon finaline yaklaşan Arka Sokaklar dizisinde dengeler iyice değişiyor. Her hafta olduğu gibi dizinin hayranları yeni bölüm için ekran başına kilitleniyor. Ancak bu hafta, sır gibi saklanan önemli bir detay sonunda gün yüzüne çıkıyor.

YENİ GELİŞMELER

Arka Sokaklar dizisi, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi tanınmış isimleri buluşturuyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanacak olan veda, diziyi sarsma potansiyeline sahip. Özellikle başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül’ün Cevher Şanlı karakteri ile yıllar sonra Arka Sokaklar’a geri dönmesi, tansiyonu oldukça yükseltiyor.