Arnavutköy’de Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

İSTANBUL’DA CİNAYETLE SONUÇLANAN KAVGA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 16 yaşındaki iki arkadaş arasında yaşanan tartışma, bir cinayetle sonuçlandı. Olayda, çocuklardan biri, tartıştığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Polis, bu kan donduran olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay, 2 Şubat 2025 günü saat 21.30 sularında Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında gerginlik bulunan iki arkadaş, mahallede bir çayırlık alanda bir araya gelerek konuşmak istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16), arkadaşları olan Yakup K. (16) ile buluşup kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine, Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla Yasin Bozuklu’yu beş yerinden bıçakladı. Ağır yaralı bir şekilde yere yığılan Yasin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamayan Yasin, hayatını kaybetti. Yakup K. ise, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZENLİ OLARAK KAVGA EDİYORLARDI

Elde edilen bilgilere göre, iki arkadaşın daha önce de kavga ettiği ve bu kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine hakaret ve küfür ettikleri bildirildi.