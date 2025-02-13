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Spor

Arroyo’nun Annesi: ’10 Numara Korkusu Yok’

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KENY ARROYO’NUN FORMA NUMARASI TARTIŞMA YARATIYOR

Beşiktaş, Ekvadorlu genç oyuncu Keny Arroyo’yu kadrosuna dahil ettikten sonra ilginç bir durum gündeme geldi. Siyah beyazlı ekip, Arroyo’ya 10 numaralı formayı vermiş ve bu durum bazı tartışmalara yol açmıştı.

ARROYO’NUN 10 NUMARA KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

Arroyo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 numara korkum yok” ifadelerini kullanmış. Genç yetenek, bu formanın büyük bir anlam taşıdığını ve onu giymekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtmiş. Bu durum, taraftarlar arasında farklı görüşlerin oluşmasına sebep olmuş durumda.

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