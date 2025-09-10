Arsenal, Arda Güler’i İstemişti; Xabi Alonso Engelledi

Gündem

DÜNYACA ÜNLÜ SPOR GAZETECİSİ FABRIZIO ROMANO’DAN AÇIKLAMALAR

Dünyaca tanınan spor gazetecisi Fabrizio Romano, YouTube kanalında Arda Güler’in geçmiş sezon Arsenal transfer listesine girdiğini açıkladı. Romano, “Ekim-Kasım 2024 civarında Arsenal, Arda Güler’i istedi. Carlo Ancelotti görevde kalsaydı, Real Madrid çıkış kapısını açabilirdi” dedi.

Romano’ya göre, Arsenal Arda Güler için önemli bir girişim yapmayı planlıyordu. Fakat Real Madrid’in teknik direktörlüğüne Xabi Alonso’nun getirilmesiyle birlikte Arda’nın rolü değişim gösterdi. Alonso’nun Arda’ya daha fazla süre ve yeni bir pozisyon sunması, Arsenal tarafının geri adım atmasına neden oldu.

Romano, “Size garanti edebilirim ki Arsenal cephesinde Arda Güler konusu ciddi şekilde gündeme geldi. Ancak Alonso’nun gelişiyle tüm kapılar kapandı” diyerek transferin gerçekleşmemesinin sebeplerini açıkladı.

