Arsenal, Real Madrid’e 3-0 mağlup oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE START VERİLDİ

Avrupa futbolundaki kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında ilk karşılaşmalar gerçekleştirilerek başladı. Devler Ligi’nin mevcut şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Arsenal karşısında 3-0’lık bir yenilgi aldı. Arsenal’in galibiyetine büyük katkı sağlayan isim frikik golleriyle öne çıkan Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70. dakikalarda frikikten rakip fileleri havalandırdı. Arsenal’in maça damga vuran üçüncü golünü ise 75. dakikada Mikel Merino kaydetti. Real Madrid’de, Eduardo Camavinga maçın son anlarında çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise bu karşılaşmayı yedek kulübesinde geçirdi.

INTER’İN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Gecenin diğer maçında Inter, Bayern Münih’i deplasmanda 2-1’lik bir skorla mağlup etti. Inter’e bu galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi’den geldi. Bayern Münih’in tek sayısını ise 85. dakikada Thomas Müller kaydetti. Inter’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçı tamamladı. Tüm bu karşılaşmaların rövanşları 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.