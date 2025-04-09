Arsenal, Real Madrid’i Maçta Yendi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞOK SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlarken, önceki akşamın en dikkat çekici karşılaşması Arsenal ile Real Madrid arasında geçti. Son şampiyon konumundaki Real Madrid, favori olduğu bu ilk maçta rakibine karşı varlık gösteremedi ve sahadan 3-0 gibi ağır bir mağlubiyet ile ayrıldı.

ANCAWTTİ’YE AĞIR ELEŞTİRİLER

Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, ciddi eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle maç öncesinde belirlediği kadro ve maç içindeki tercihler, Madrid taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hücumda büyük bir tıkanıklık yaşayan ekipte, Arda Güler’in maçta süre dahi almaması, taraftarların tepkisini artırdı. Madrid taraftarları, sosyal medya üzerinden Ancelotti’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.