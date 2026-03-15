Artan Gerilimde Netanyahu’nun Sağlık Durumu Gündem Oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumu ile ilgili çıkan iddialar, bölgedeki gerilimlerin arttığı günlerde gündemi sarstı.

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ

Netanyahu’nun geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir basın toplantısına ait görüntüler, iddiaların yayılmasına zemin hazırladı. Bu görüntülerde, Netanyahu’nun elinin altı parmaklı olduğu öne sürülüyor ve söz konusu görüntülerin yapay zeka marifetiyle oluşturulmuş olabileceği üzerinden tartışmalar baş gösteriyor.

GÜVENLİK TOPLANTISI ENDİŞELERİ ARTIRDI

İsrail’de gerçekleştirilen son güvenlik bilgilendirme toplantısına Netanyahu’nun katılmaması, mevcut spekülasyonları daha da güçlendirdi. Toplantıya, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık etti. Başbakan Netanyahu’nun toplantıda yer almaması, sosyal medyada “sağlık durumu” ve “ölümü” ile ilgili söylentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

GAZETECİLERDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Söz konusu iddiaların ortaya çıkmasına neden olan bir diğer faktör, İsrailli bir gazetecinin sosyal medyadaki paylaşımı oldu. Bu paylaşımda, Netanyahu’nun evinin İran füzelerinin hedefi olduğu ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin X hesabından yapılan kısa bir paylaşımda, “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadesi yer aldı fakat bu paylaşım, kısa süre içerisinde kaldırılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

“İDDİALAR YALAN”

Basın mensupları, artan “Netanyahu’nun öldüğü” yönündeki yalan haberler hakkında İsrail Başbakanlık Ofisi’ne açıklama talep etti. Verilen yanıtta, “Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda.” denildi.