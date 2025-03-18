Artos Dağı’nda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’na tırmanan 12 kişilik dağcı grubu, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda bir kaza yaşadı. 3 bin 100 metre yükseklikte dengesini kaybeden bir dağcı, ayağından ciddi şekilde yaralandı. Yaralanmanın ciddiyetini anlayan diğer grup üyeleri, hemen yetkililere haber verdi. Bunun üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatmak için bölgeye yönlendirildi.

HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN MÜDAHALE

Kötü hava şartları ve artan tipi nedeniyle kara yoluyla müdahale zorlaşınca, İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı ve bir helikopter bölgeye gönderildi. Jandarma helikopteri sayesinde yaralı dağcı ve ona eşlik eden iki kişi güvenli bir şekilde tahliye edilerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. Diğer 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin gözetiminde güvenli bir şekilde dağdan iniş yaptı.

“ZAMANLA YARIŞTIK”

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ihbar alındıktan sonra 15 kişilik arama kurtarma ekibinin hızla bölgeye gönderildiğini ifade etti. Dört kişilik bir UMKE ekibinin de olay yerine ulaştığını belirten Ulutaş, “Bölgede hem hava şartları hem de yoğun tipi nedeniyle zamanla yarıştık. Yaralı dağcıya ulaşmak için İl Jandarma Komutanlığımızla koordineli şekilde helikopter desteği sağladık. Kazazede vatandaşımızı güvenli bir şekilde helikoptere alarak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralı dağcıya eşlik eden iki kişi de onunla birlikte hastaneye götürüldü. Geriye kalan 9 kişilik ekip ise AFAD’ın kontrolünde güvenli bir iniş gerçekleştirdi” dedi. Bu kurtarma operasyonu, hızlı müdahalenin ve koordineli çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaralı dağcının sağlık durumu takip ediliyor.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla harekete geçerek kurtarma operasyonunu başlattı. Dağlık ve zorlu arazide yürütülen bu operasyon, yaralı dağcının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi amacıyla titizlikle devam ediyor.