Arzu Sabancı’nın DJ Desire İfadesi

ARZU SABANCI PODCAST SERİSİNDE KONUŞUYOR

İş insanı Ömer Sabancı’nın eşi ve Hacı, Hakan ile Kerim Sabancı’nın annesi olan Arzu Sabancı, Ceylan Atınç’ın hazırladığı yeni podcast serisi “Bunu Bi Konuşalım”da ilk konuğu olarak yer aldı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Sabancı, en büyük tutkusunun DJ’lik olduğunu ifade etti. Atınç’ın “DJ’liğe ilginiz olduğunu biliyorum, Coachella’ya da gittiniz, minik minik çaldığınız da söyleniyor” şeklindeki ifadesi üzerine Sabancı, “Minik minik değil, lütfen. DJ Desire (Arzu), bir adım var!” diye yanıt verdi.

DJ’LİK EĞİTİMİ ALMIŞ

Sabancı, yayında “Elektronik müziği çok seviyorum. Erken evlendiğim için ne kulüplere gidebildim ne de bu festivalleri görebildim. Küçükken ben çocukları gezdiriyordum, şimdi oğlanların görevi anneyi mutlu edebilmek. Onlar götürüyorlar beni festivallere” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca 10 yıl önce DJ Doğuş Çabakçor’dan eğitim aldığını belirten Arzu Sabancı, kendine ait bir DJ setinin bulunduğunu da aktardı.