Asean Ülkeleri ABD’yi İletişime Çağırdı!

GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ ABD İLE DİYALOG KURMAK İSTİYOR

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), tarifeler konusunda ABD ile bir diyalog talep ettiklerini ve herhangi bir misilleme kararı almayacaklarını açıkladı. ASEAN ülkelerinin ekonomi bakanları tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, açıklanan tarifelerin ve bunların olası etkilerinin endişe verici olduğu ifade edildi.

DİYALOGUN ÖNEMİ VURGULANDI

Açıklamada, “ABD ile ticari endişeleri ele almak için açık ve yapıcı bir diyalog kurmak istiyoruz” ifadesine yer verildi. Açıklamada, sürdürülebilir bir ilişki için açık iletişim ve işbirliğinin önemine de dikkat çekildi. Ayrıca, ASEAN’ın ABD’nin tarifelerine karşı herhangi bir misilleme yapmayacağı vurgulandı.

ABD-ÇİN TARİFE TARTIŞMASI DERİNLEŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını duyurdu. Bu açıklama ile birlikte temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranları da duyuruldu. Bunun üzerine Çin, ABD’nin tarife artışına karşılık vereceğini belirtti ve iki ülke birbirlerine karşı misilleme olarak ek tarifeler getireceklerini açıkladı. Trump, 9 Nisan’da Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 günlüğüne askıya aldığı bilgisini verdi.