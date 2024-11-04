ASELSAN ve SSB Arasında Üç Sözleşme

ASELSAN VE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İKİ ÖNEMLİ SÖZLEŞME

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında üç farklı sözleşme imzalandı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Güdüm Kitleri tedariki üzerinde imza atıldığını duyurdu.

TOPLAM BEDEL 316 MİLYON DOLAR VE 1,2 MİLYAR TL

Bu sözleşmelerin toplam bedeli 316.567.303,82 ABD Doları ve 1.210.977.796,42 TL olarak belirlendi. Planlanan teslimatlar ise 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleşecek. Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonuna katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.