Asensio İçin İspanyol Milli Takımında Dönüş Hayali

Sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain’den Fenerbahçe’ye transfer olan 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Marco Asensio, sergilediği performansla taraftarların gözdesi haline geldi.

KARİYER REKORU KIRDI

Marco Asensio, kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu geçiriyor ve bu başarıyla kendi rekorunu yeniliyor.

ÜLKESİNDEN SEVİNDİREN HABER

Asensio’nun bu performansı sonrası, İspanya’da gündem haline geldi. Bir haber kaynağında yer alan bilgiyi doğrulayan kaynaklara göre, 30 yaşındaki oyunucu, Eylül 2023’ten beri uzak kaldığı İspanya Milli Takımı’na geri dönme hazırlığı içinde. İspanyol teknik adam Luis de la Fuente’nin alınacak kararlar doğrultusunda, Asensio’nun 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilme olasılığının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’de bu sezon toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Asensio, söz konusu maçlarda 11 gol ve 8 asistle önemli bir skor katkısı sağladı.

