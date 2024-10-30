“Asgari Ücret 25-26 Bin TL Olmalı”

EKONOMİDE GÜNCEL DURUM

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de yer aldığı “4’te Ekonomi” programında Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri analiz etti. Eğilmez, asgari ücretin en az mevcut enflasyon oranında artırılması gerektiğini vurguladı. 17 bin lira seviyesindeki şu anki asgari ücretin satın alma gücünün yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, yıl sonunda çalışanların eline geçen paranın değerinin ciddi şekilde azaldığını ifade etti. Eğilmez, bu kaybı telafi edebilmek için asgari ücretin 25-26 bin TL arasında olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yalnızca ücretlilerden fedakarlık beklemenin adil olmadığını, tüm kesimlerin benzer artışlar görmesi gerektiğini ekledi.

ASGARİ ÜCRET ARTIRIMI VE ENFLASYON

Eğilmez, asgari ücret artışının enflasyon oranına göre düzenlenmesi gerekliliğini savundu. İmzasını attığı bir bildiride, yaklaşık 120 iktisatçının benzer bir artışı desteklediğini açıkladı. Satın alma gücündeki kaybı telafi etmenin şart olduğunu dile getirdi. Eğilmez, Türkiye’de enflasyonun en büyük sorun haline geldiğini belirtti ve bu durumun kendi yarattıkları bir problem olduğunu ifade etti. Kira artışları ve eğitim giderlerinin de enflasyon etkisi altında olduğunu vurguladı ve fedakarlığın en üst kademeden başlaması gerektiğini söyledi.

BEKLENTİLERDEKİ DEĞİŞİM

Eğilmez, enflasyon beklentilerinde olumlu değişiklikler olduğuna dikkat çekti; ancak bu sürecin yeteri kadar hızlı ilerlemediğini kaydetti. Enflasyon ile mücadelede büyüme sorununun ön plana çıktığına, özellikle KOBİ’lerin faizlerin düşürülmesi talebini daha da artırdığını ekledi.

ABD SEÇİMLERİ VE DÜNYA PİYASALARI

Eğilmez, ABD’deki başkanlık seçimlerine değinerek Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda Türkiye ve benzeri ülkeler için daha riskli bir lider olabileceğini belirtti. Trump’ın bağımsız hareket etme potansiyelinin uluslararası piyasalarda belirsizlik yaratabileceğini ifade etti.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ

Eğilmez, küresel altın talebinin arttığını, ancak Türkiye’de yüksek faiz oranları ve ithalat kısıtlamalarının bu talebi düşürdüğünü aktardı. Kaynak: DÜNYA