Ekonomi

Asgari Ücrete Ara Zam Erken

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BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİLER VE EV KADINLARINA YENİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emeklilere yönelik çeşitli konular hakkında bilgiler verdi. “Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışmamız yok” diyen Işıkhan, “Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesine yoğunlaştık” ifadesini kullandı.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği konusunda çalışmalarının olacağını belirtti. “Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz” dedi. “Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ancak bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM KONUŞULUYOR

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunun ise şu an için çok erken olduğunu dile getirdi. Bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade ediliyor.

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