Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi Geldi

ENFLASYON VERİLERİ VE ALIM GÜCÜ

Mart ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, asgari ücretliler, çalışanlar ve emekliler hükümete odaklandı. Alım gücündeki azalma nedeniyle, temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam konusu merak ediliyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Mart 2025 için enflasyon verilerini duyurdu. Aylık enflasyon oranı yüzde 2,46, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 38,10 olarak belirlendi. Açıklanan bu rakamlarla birlikte, maaşların alım gücündeki azalma tekrar gündeme geldi.