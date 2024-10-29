“Asgari Ücrette 2025 Beklentileri Neler?”

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanının gözleri yeni yılda belirlenecek maaş zammına odaklandı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Yıl sonuna yaklaşıldıkça asgari ücret ile ilgili tahminler de kamuoyundaki yerini almaya başladı. Asgari ücrette beklentiler neler? Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ilgili beklentiler netleşmeye başladı.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLEME SEÇENEKLERİ

2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek ortaya çıktı. Birincisi, asgari ücretin yıl sonunda gerçekleşecek enflasyona dayanarak belirlenmesi. İkincisi ise 2025 yılı için öngörülen enflasyon hedefine göre belirlenmesi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak gösterilirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon yüzde 17.5 olarak duyurulmuştu. Ekonomi yönetiminin, yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu ifade ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ziyaretleri sırasında, “25’lik asgari ücret artışı enflasyon görünümüyle tutarlı” dedi.

ÇALIŞMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Asgari ücretle ilgili açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” diye belirtti. Ancak 2025 yılı asgari ücretinin gerçekleşen enflasyona göre mi belirleneceği veya asgari ücrete sebebiyet vermeyecek bir zam oranı mı uygulanacağı merak ediliyor.

PAZARLIK MASASI BEKLENTİLERİ

Milliyet.com.tr’de yer alan haberde Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Son yıllarda karşımıza çıkan en sıkı pazarlık masasıyla karşı karşıya kalacağız. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisinin ve 5 hükümet temsilcisinin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı içinde toplanıp nihai kararını verecek” diyor. Bu yıl, hükümet temsilcilerinin tutumunun önemli olacağı da vurgulandı. Uzun yıllar, komisyon enflasyon oranıyla zam yapma bilinciyle hareket etti. Ancak bu yıl, ekonomi yönetimi gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon üzerinden asgari ücret zammı planlıyor.

Pazarlığın BAŞLANGIÇ NOKTASI

OVP’ye göre 2025 yılı enflasyon hedefi %17,5 olarak belirlendi. Bu oran üzerinden hareket edilerek pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması bekleniyor. Hükümet tarafında işverenin destek vermesi bekleniyor. İşçi tarafı ise geçmiş yıllardaki gibi enflasyon üzerinde bir refah payı artışı talebi ile masaya oturacak. Yıl sonu enflasyonunun 40-45 bandında gerçekleşeceği öngörüldüğünde, işçi tarafının %50 artışla 25.503 TL talep edeceği düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞ TAHMİNLERİ

Makasın bu kadar açık olduğu bir dönemde uzlaşmayla masadan kalkmak zor görünüyor. Tahminlerimize göre yeni asgari ücretin uzlaşmayla belirlenemeyeceği ve %30’luk artışla 22.102 TL olarak belirlenmesi muhtemel. Ayrıca, başlangıçta belirtildiği gibi beklenen enflasyon üzerinden hareket etmek, enflasyon hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırabilir. Ancak yaşam şartlarının zorlaştığı bir ortamda bu kadar bir artış yapılması zor gözüküyor. Yüzde 25-30 civarında bir asgari ücret artışının enflasyonu büyük ölçüde etkilemeyeceği düşünülüyor.