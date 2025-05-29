Asgari Ücrette Zam Kulisleri Hareketlendi!

SON DAKİKA HABERİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI GÜNDEM YAPIYOR

Asgari ücret zammı için gelen yeni gelişmeler, kamuoyunu oldukça heyecanlandırdı. Milyonlarca insan “2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz’da zam var mı?” gibi soruların cevaplarına ulaşmaya çalışırken, bu konuda yaşanan tüm gelişmeleri de dikkatle izliyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte herkes asgari ücret zammı beklentisiyle günlerini geçirirken, kulislere yansıyan bir haber umutları artırdı.

AĞIR BASAN BEKLENTİLER CUMHURBAŞKANA İLETİLDİ

Kamuoyunda asgari ücret zammı ile ilgili süregelen tartışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hilal Köylü, milyonların ara zam beklentisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan ulaştığını bildirdi.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK ARASINDA YENİ BİR MEKANİZMA KURULDU

Köylü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam taleplerine dikkat ettiğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile arasında bir istişare mekanizmasının oluşturulduğunu ifade etti. Ancak bu durum asgari ücrete ara zam bekleyenlerin umutlarını artırsa da, Köylü ekonomik durumun mevcut seyrine bağlı olarak Temmuz ayında ara zam yapılmasının pek olası olmadığına da dikkat çekti. Çalışmaların sürdüğünü vurguladı.