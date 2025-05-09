Asılsız İhbar, 15.000 TL Ceza!

YENİ CEZALARLA GİDERECEK DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yasaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlar için cezalar önemli ölçüde artırıldı. Asılsız ihbarların hem kamu güvenliğini hem de acil durum ekiplerinin faaliyetlerini olumsuz etkilediği gerçeğinden hareketle yapılan bu yasayla, acil çağrı sisteminin daha etkili bir şekilde işlemesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemenin detayları arasında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara 1.500 TL ceza kesileceği yer alıyor.

ASIL HİBARLAR İÇİN CİDDİ CEZALAR OLACAK

Ekiplerin olay yerinde tutanakla tespit ettikleri asılsız ihbarlar için ceza 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı suçun bir yıl içinde tekrarı halinde ceza tutarı iki katına çıkacak. TBMM’de yapılan görüşmelerde, asılsız ihbarların ambulanslar, itfaiye ekipleri ve polisler üzerinde büyük bir zaman kaybı yarattığına dikkat çekildi. Yetkililer, bu tür ihbarların gerçek acil durumlarda müdahale süresini uzattığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya ve gereksiz aramalardan kaçınmaya çağırdı.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NİN ÖNEMİ

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kritik kurumların iş birliğini sağlamakla yükümlü bir sistemdir. Gereksiz yere yapılan çağrılar, acil ihtiyaç içerisindeki bireylerin yardım almasını geciktirerek hayati tehlikeleri artırabiliyor. Son yıllarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ihbarların oranında kayda değer bir artış yaşandığı gözlemlendi. Yetkililer, bazı bireylerin şaka veya eğlence amacıyla bu ihbarları yaptığını ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı.

YENİ YASA KAPSAMINDA CEZALAR

Yeni yasayla birlikte, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlere 250 TL olarak uygulanan ceza, 1.500 TL’ye yükseltildi. Ekiplerin olay yerine gitmesi ve ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ceza 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, aynı kişinin bir yıl içerisinde yeniden asılsız ihbarda bulunması durumunda ceza miktarı iki katına kadar çıkacak. Yetkililer, toplumun acil durum hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaçlar için kullanması gerektiğini hatırlatarak, gereksiz ihbarların ekiplerin çalışmalarını aksatırken, acil yardıma ihtiyaç duyan insanların hayatını tehlikeye attığını belirtiyor.