Asılsız İhbar Cezaları Artıyor: TBMM’den Geçti

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE YENİ DÜZENLEMELER

112 Acil Çağrı Merkezi, çeşitli olaylarda ilk başvurulan yer olarak milyonlarca çağrı alıyor. Ancak, tüm uyarılara rağmen asılsız ihbarlarda bulunan kişi sayısı da azalmıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla artık 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenlere ceza uygulanacak. AK Parti tarafından hazırlanan, bazı kanunlarda değişiklikler öngören yasası kabul edildi.

CEZALAR ARTIYOR

Yapılan düzenleme ile 112’ye yapılan asılsız ihbarlara ilişkin cezalar artırıldı. TBMM’de kabul edilen kanuna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan kişilere uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

YENİ CEZA UYGULAMALARI

Kabahatler Kanunu’na eklenen madde kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenlere uygulanan ceza, il valileri tarafından belirlenecek. Bu bağlamda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız çağrının, olay yerine gelen ekipler tarafından tespit edilmesi durumunda, kişilere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu tür fiillerin bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde ceza miktarı iki katı olarak uygulanacak.