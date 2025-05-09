Asılsız İhbar Yapana 15.000 TL Ceza

YASADA CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yeni yasa teklifiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenler için ceza oranları önemli ölçüde artırıldı. Asılsız ihbarların, halkın güvenliğiyle birlikte acil durum ekiplerinin etkin çalışmalarını olumsuz etkilemesi üzerine gerçekleştirilen bu düzenleme, acil çağrı sisteminin daha verimli bir şekilde işlemesini sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere aran kişilere 1.500 TL ceza uygulanacak.

ÇAĞRI MERKEZİNE ASILSIZ İHBARLAR CİDDİ ZAMAN KAYBI YARATIYOR

Ekiplerin olay yerinde tespit ettiği asılsız ihbarlarda uygulanacak ceza ise 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza miktarı iki katına yükselecek. TBMM’de gerçekleştirilen toplantılarda, asılsız ihbarların ambulans, itfaiye ve polis birimleri için ciddi zaman kaybı neden olduğu ifade edildi. Yetkililer, bu tür ihbarların gerçek acil durumlara müdahale edilmesini geciktirdiğini belirterek vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NEDEN HAYATİ FONKSİYONA SAHİP

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi önemli kurumların koordinasyonunu sağlamak için kritik bir sistemdir. Gereksiz aramalar, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yardım almasını geciktirebilir ve bu da hayati tehlikeler yaratabilir. Son yıllarda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ihbarlarda belirgin bir artış gözlemlendi. Yetkililer, bazı insanların eğlence veya şaka amacıyla asılsız ihbarlarda bulunduğunu, bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

ASILSIZ İHBARLARA UYGULANAN CEZA MİKTARLARI ARTIRILDI

Yeni yasayla birlikte, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenler için mevcut 250 TL’lik ceza, 1.500 TL’ye yükseltildi. Ekiplerin olay yerine giderek yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunun tespiti durumunda ceza 15.000 TL’ye kadar çıkacak. Ayrıca, aynı kişinin bir yıl içinde tekrar asılsız ihbarda bulunması durumunda ceza miktarı iki katına çıkıyor. Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, gereksiz ihbarların hem ekiplerin işleyişini bozduğunu hem de acil yardım bekleyen insanların hayatını tehlikeye attığını vurguluyor.