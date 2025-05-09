Asılsız İhbar Yapanlar Ceza Alacak!

YENİ CEZA DÜZENLEMESİ

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yeni yasa teklifi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden kişilere uygulanacak cezalar ciddi oranda artırıldı. Asılsız ihbarların halkın güvenliğini tehlikeye atması ile acil durum ekiplerinin görevlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle bu düzenleme hayata geçirildi. Böylece acil çağrı sisteminin daha etkili çalışması hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara 1.500 TL ceza uygulanacak.

ASİLSIZ İHBARLAR KONTROL ALTINA ALINIYOR

Ekiplerin olay yerinde tespit ettiği asılsız ihbarlarda ceza 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza miktarı iki katına çıkıyor. TBMM’deki görüşmelerde, asılsız ihbarların ambulanslar, itfaiye ekipleri ve polis için ciddi zaman kayıplarına yol açtığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NİN ÖNEMİ

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kritik hizmetlerin koordinasyonunu sağlar. Gereksiz aramalar, acil durumdaki ihtiyaç sahiplerinin yardım almasını geciktirerek hayati bir tehlike yaratabiliyor. Son yıllarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarların oranında belirgin bir artış gözlemlendi. Yetkililer, bazı kişilerin sırf eğlence veya şaka amaçlı ihbarda bulunduklarını ve bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

CEBİ YAKAN CEZALAR

Yeni yasa kapsamında, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlere uygulanan ceza, 250 TL’den 1.500 TL’ye çıkarıldı. Ekiplerin olay yerine gitmesi sonrası ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesi durumunda, ceza 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, aynı kişinin bir yıl içinde tekrar asılsız ihbarda bulunması halinde ceza miktarı iki katına çıkıyor. Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını sadece gerçek ihtiyaçlar için kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor. Gereksiz ihbarlar, ekiplerin işleyişini bozuyor ve acil yardım bekleyenlerin hayatını riske atıyor.