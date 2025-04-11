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Asılsız İhbarda 15 Bin Lira Cezası

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ACI ÇAĞRI MERKEZLERİNE YÖNELİK PARA CEZALARI ARTIYOR

AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız aramalara uygulanan para cezalarını artıran bir düzenlemeyi içeren ve toplamda 32 maddeden oluşan bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuyor. Bu teklife göre, gereksiz yere çağrı merkezi hatlarını meşgul eden ya da amacı dışında aramalar yapan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere 1.500 lira gibi bir para cezası uygulanması planlanıyor. Ayrıca, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15.000 lira idari para cezası uygulanması düşünülüyor.

ASILSIZ ARAMALARDA BÜYÜK ARTIK

2024 yılı içerisinde yapılan toplam 103 milyon çağrının yüzde 28’inin asılsız olduğu belirtiliyor. 2025 yılının ilk üç ayında ise 14.6 milyon çağrının yüzde 30’unun bu şekilde olduğu ifade ediliyor. Bu veriler, yeni düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.

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