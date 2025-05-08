Asılsız İhbarlar İçin Ceza Artıyor!

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YENİ CEZALAR

112 Acil Çağrı Merkezi, kaza, kavga, ölüm ve şiddet gibi olaylarda ilk başvurulan adres durumundadır. Milyonlarca çağrıyla yardıma koşan bu merkez, asılsız ihbarlarla da sıkça karşılaşıyor. Tüm uyarılara rağmen hala çok sayıda asılsız ihbar yapılıyor. Artık 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden bireylere yönelik cezalar geliyor.

TBMM’DE KABUL EDİLDİ

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM’de yapılan görüşmeler sonrasında geçtiğimiz günlerde onaylanarak yasalaştı. Yapılan düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden asılsız ihbarlara verilen cezalar artırılıyor. Asılsız ihbarla ilgili olarak, 112’yi arayan kişilere uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

VALİLERCE BELİRLENECEK CEZALAR

Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden kişilere verilecek idari para cezası, il valileri tarafından belirlenecek. Arayan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere verilen 250 liralık ceza, bu değişiklikle birlikte 1500 lira olarak güncelleniyor.

ASILSIZ İHBARDA BULUNANLARA AĞIR CEZA

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın asılsız olduğunu tutanakla tespit ederse, söz konusu kişiye il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu tür fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.