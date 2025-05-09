Asılsız İhbarlar İçin Ceza Yükseldi

YASA TEKLİFİYLE CEZALAR ARTIRILIYOR

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenler için cezalar önemli ölçüde artırılıyor. Asılsız ihbarların halkın güvenliğini tehdit etmesi ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkilemesi nedeni ile getirilen bu düzenleme, acil çağrı sisteminin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara 1.500 TL ceza uygulanacak.

ASI AŞAĞILIK İHBARLARINA CÜRETLİ CEZALAR

Ekiplerin olay yerinde tutanakla tespit ettiği asılsız ihbarlarda ceza 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı fiilin bir yıl içerisinde yeniden uygulanması durumu söz konusu olduğunda, ceza miktarı iki katına çıkarılıyor. TBMM’de yapılan görüşmeler sırasında asılsız ihbarların ambulans, itfaiye ve polisler için büyük zaman kaybına yol açtığına dikkat çekildi. Yetkililer, bu tür ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NEDEN KRİTİK BİR KURUMDUR?

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kritik kurumların koordinasyonunu gerçekleştiren bir sistemdir. Gereksiz yere yapılan aramalar, gerçek acil durumlar sırasında ihtiyaç sahiplerinin yardım almasını geciktirerek hayatları tehdit edebiliyor. Son zamanlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan asılsız ihbarların oranında ciddi bir artış gözlemlendi. Yetkililer, bazı bireylerin sadece eğlence veya şaka amaçlı ihbarda bulunduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

GEREKSİZ İHBARLARA UYGULANAN CEZALAR

Yeni yasaya göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlerin ceza miktarı 250 TL’den 1.500 TL’ye çıkarıldı. Ekiplerin olay yerine giderek ihbarın asılsız olduğunu tespit etmeleri halinde bu ceza 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, aynı kişinin bir yıl içinde tekrar asılsız ihbarda bulunması durumunda ceza miktarı iki katına çıkıyor. Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaçlar için kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, gereksiz ihbarların ekiplerin işleyişini bozduğunu ve acil yardım bekleyen insanların hayatını riske attığını vurguladı.