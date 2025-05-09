Asılsız İhbarların Cezası Artıyor!

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YAPILAN ASILSIZ İHBARLARDA YENİ CEZALAR

112 Acil Çağrı Merkezi, pek çok olayda ilk başvurulan nokta olurken, milyonlarca çağrıyla yardım sağlıyor. Ancak tüm uyarılara karşın asılsız ihbarlar yapmaya devam edenlerin sayısı da hiç azalmıyor. Bununla birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenlere yönelik yeni cezalar getiriliyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve bazı kanunlarda değişiklikler yapan teklifin görüşmeleri tamamlandı.

TEKLİF TBMM’DEN GEÇTİ

Asılsız ihbarların cezalarının artırılmasını öngören yasal düzenleme, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla yapılan asılsız çağrılara uygulanan para cezası, 250 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

CEZALAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Kabahatler Kanunu çerçevesinde değişiklikler yapılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden kişilere uygulanan idari para cezasının tutarı, il valileri tarafından 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor. Böylece, görevlilerle gereksiz yere konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiler, daha yüksek bir ceza ile karşılaşacak.

15 BİN LİRA PARA CEZASI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarların olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla belgelenmesi durumunda, kişiye 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu tür fiillerin bir yıl içerisinde tekrarlanması durumunda, uygulanan idari para cezası iki katına çıkacak.