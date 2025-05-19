“Aşk Maskesiyle Duygusal Dolandırıcılık.”

Olayın Gelişimi

2024 yılı Şubat ayında İstanbul’da bulunan mağdur, KKTC’ye dönmeden önce sevgilisinin yönlendirmesiyle telefonunu şarjda bıraktı. Bunun ardından şüpheli, telefon üzerinden mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladı ve 10 gün içinde İran’daki annesinin hesabına 135 bin İngiliz sterlini aktardı.

Düzenli Bir Dolandırıcılık Planı

Avukat Büçkün Canatik, savcılığa yaptığı suç duyurusunda olayın önceden planlandığını ifade etti. Canatik’in göre, şüpheli Hosseini tüm süreci titizlikle hazırladı. Paraları aktarırken dekontlara “borç” ifadesini ekledi. Olayın ortaya çıkmasından sonra ise mağdurun ve ailesinin, İran’daki akrabaları aracılığıyla tehdit edilmesine başladı.

Duygusal Manipülasyonun Üstüne Dikkat

Mağdurun avukatı Canatik, “Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi” diyerek benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.