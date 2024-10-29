Aşk Üçgeni Yıllar Geçse de Sürüyor

ONLARIN İLİŞKİSİ

Pitt, birlikte çalıştığı Jolie’ye olan aşkı nedeniyle o sırada evli olduğu Jennifer Aniston’la olan ilişkisini sonlandırdı. Aniston’un yaşadığı gözyaşlarıyla inşa edilen bu yeni ilişki uzun süre dayanamadı. Ancak “Hollywood’da aşk üçgeni” ifadesi söz konusu olduğunda, yıllar geçse de akıllara ilk gelen isimler hala bu ikili.

BİRİNCİ EVLİLİK

Evliliği altüst eden bu durum, Hollywood’un karmaşık ilişkilerinin bir örneğini oluşturuyor. Pitt ve Aniston’un birlikteliği, dönemin gözdesi olarak nitelendiriliyor. Fakat Jolie ile olan ilişkisi, sadece duygu yoğunluğuyla değil, aynı zamanda yaşanan zorluklarla da anılıyor.

MEDYANIN İLGİSİ

Hollywood’da yaşanan bu aşk hikayesi, medya tarafından da yoğun ilgi görüyor. Aniston, Pitt’in ayrılmasının ardından büyük bir acı yaşarken, Pitt ve Jolie’nin ilişkisi sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Dolayısıyla, bu aşk üçgeninin tartışmaları ve sonuçları hala güncel konular arasında yer alıyor.