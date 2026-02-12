Askeri Araç Şarampole Uçtu: 10 Asker Yaralı

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNDA KAZA

TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde, Nogaylar bölgesinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda askeri bir araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, bariyerleri geçerek şarampole düştü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAZA SONRASI GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personele, sağlık ekipleri tarafından yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı askerler, Gaziantep merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

ULAŞIMDA KONTROLLÜ DURUM

Yaralı askerlerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.