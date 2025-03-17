ASKİ’den Sayaç Koruma Uyarısı

METEOROLOJİ UYARISI VE DONMA RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Mart tarihleri arasında Ankara’da soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Bu durum üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları donma riskine karşı uyardı. ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu alanların hava cereyanına karşı korunması için açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini önerdi. Yapılan açıklamada, “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması hâlinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir” denildi.

DONANA SAYAÇLARA MÜDAHALE ETMEYİN

Yetkililer, donan sayaçlara ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve bu durumda sayaçların tekrar kullanılmaz hale geleceğini belirtti. Abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhâl vananın kapatılarak yetkililere bilgi verilmesi istendi.

KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Konut ve iş yeri aboneleri ile site ve apartman yöneticilerinin, kış aylarında alması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı: Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı. Sayaç ve tesisat boruları pamuklu kumaş malzeme ile sarılmalı, böylece sayaç ekranının açık kalması sağlanmalıdır. Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks ve villa gibi konutlarda kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle sayacın bulunduğu alanın kuru anılmasına özen gösterilmelidir. Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon malzemelerle korunmamalıdır; aksi hâlde sayacın ve bulunduğu mahallin nemlenmesine neden olup, sayaçların patlamasına yol açabilir. Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda yer almamalıdır. Ayrıca, sayaç odaları veya müstakil katlarda bulunan sayaç yerlerinde aydınlatma olmalıdır. Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka sağlanmalıdır.