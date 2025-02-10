Aşklarını Kazaya Kaptıran Ünlü Çift

AŞK BİR MASAL GİBİYDİ

Onların hikâyesi Hollywood dünyasında pek sık rastlanmayan bir aşkla yazıldı. İkisi de tanınmış birer oyuncu olarak kariyerlerine devam ediyorlardı. Birbirlerini bulduktan sonra evlilik yoluna girdiler ve iki çocuk sahibi oldular. Hayallerindeki yuvayı kuracakları için oldukça mutluydular.

KAZA SONRASI YARIM KALDI

Ancak Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Liam Neeson ve Natasha Richardson’ın yaşadığı mutluluk, korkunç bir kaza ile sona erdi. Bu trajik durum, ikiliyi birbirinden ayırarak masal gibi bir aşkın sona ermesine neden oldu.