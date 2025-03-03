Aslıhan Gürbüz’ün Sinirleri Bozuldu!

EVCİL HAYATA DÖNÜŞ

Star TV’de yayınlanan Kral Kaybederse dizisinde Handan karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, bir süre setlere ara verip Ayvalık’a taşındı. Ancak projeler için İstanbul’a geri dönüp Kadıköy’e yerleşti. Şehir hayatına alışmaya çalışan Gürbüz, evinin önüne park eden bir aracı görünce sinirlenerek, “Burası benim evimin önü” dedi ve aracın plakasını ifşa etti.

GÜRBÜZ’DEN AĞIR ELEŞTİRİLER

Park eden kişi için sert bir dille eleştirilerde bulunan Gürbüz, “Bu da Kadıköy’ümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı, bu artık geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur, böyle geri zekalılık yapmayın! Kadıköy’ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME YANIT

Aslıhan Gürbüz, Kadıköy Belediyesi’ne de eleştirilerini yöneltip, “Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor, çekilmez bir halde” şeklinde konuştu.