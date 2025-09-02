Assan Dosyasında Casusluk İddiası Var

YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASI VE KAYYUM ATANMASI

Yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kayyum yönetimine geçen ASSAN dosyasından ortaya çıkan bilgiler, şirketin önemli silah sistemlerini kopyaladığını gözler önüne seriyor. Savcılığın sevk yazısında, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk suçlaması yöneltilen ASSAN’ın sahibi Emin Öner ile şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş’un, TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı ve bu ekipmanları birebir ürettikleri anlaşıldı.

GÜRCA Okumuş’un GÖREVİ VE İTİRAZLAR

Sevk yazısında yer alan bilgilere göre, şüpheli Gürcan Okumuş’un 2018 ile 2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Okumuş’un görevini sonlandırdıktan sonra ASSAN şirketine geçip genel müdürlük yapmaya başladığı ifade ediliyor. Yazıda söz konusu şüphelinin, patlayıcıların geliştirilmesi ve şekillendirilmesi süreçlerine ilişkin dört ürünün kritik verilerini çalarak bunları ASSAN’a götürdüğü bildirildi.

PROJE VE EKİPMANLARIN KOPYALANMASI

Savcılık yazısına göre, soruşturma süresinde “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve kullanım hakkı süresiz olarak Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.’ye aktarılan ekipmanın kopyalandığı” belirtildi. Okumuş’un ASSAN’a sızdırdığı ikinci proje ise TÜBİTAK ile MKE tarafından geliştirilen “pilot tahrip kalıbı” çizimleri oldu. Savcılığın belirlediği verilere göre, projelerin ASSAN’a sızdırıldığı ardından bu ekipmanın birebir üretildiği ortaya çıktı. Okumuş’un kamuda tecrübeli kritik personeli de ASSAN’a transfer ettiği tespit edildi.

FETÖ BAĞLANTISI VE MASAK RAPORU

Sevk yazısında TÜBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtiği; 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş’yi kurdukları” bilgisine yer verildi. ASSAN’nın sahibi Emin Öner, askeri casusluk suçlaması dışında FETÖ bağlantısı suçlamasıyla da yargılanacak. Savcılığın yazısında, Öner’in “HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 kişi ve 22 Bylock kullanıcısı ile 2025 yılına kadar irtibatlı olduğu” tespit edildi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “askeri casusluk soruşturmaları” çerçevesinde, “FETÖ ile irtibat ve askeri casusluk faaliyetleri” tespit edilen ASSAN Group’a öncelikle kayyum atandı, ardından 31 Ağustos’ta yöneticileri tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş’un adliyeye sevk edilmesi sonrasında tutuklama kararı alındı. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma” suçlarından, Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Önceden, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulandı ve ardından tutuklandı.

ASSAN dosyasındaki gelişmeler, savcıların incelemesine sunulmadan önce başlamıştı ve savunma çevrelerinde bu durum hakkında bazı iddialar dile getirilmişti.