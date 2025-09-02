ASSAN dosyasında FETÖ iddiası var

YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASI VE KAYYUM ATANMASI

Yönetim kurulu üyelerinin tutuklanmasının ardından kayyum yönetimine geçen ASSAN dosyasından sızan bilgiler, şirketin önemli silah sistemlerini kopyaladığını gösteriyor. Savcılığın sevk yazısında, ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un, TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı, ayrıca ekipmanların birebir üretiminde bulundukları anlaşıldı.

GÜRCAN OKUMUŞ’UN GÖREVİ VE SORUŞTURMA AŞAMASI

Sevk yazısında verilen bilgilere göre, şüpheli Gürcan Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi kuruluşu TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev yaptı. Okumuş’un, görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçerek genel müdürlük yaptığı ifade ediliyor. Savcılığın tespitine göre, Okumuş, patlayıcıların geliştirilmesine dair dört ürünün kritik verilerini çalarak ASSAN’a geçirdi. Ayrıca, yazıda “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve kullanım hakkı süresiz olarak MKE A.Ş’ye verilen ekipmanın kopyalandığı” belirtiliyor.

PROJELERİN SIZDIRILMASI VE PERSONEL GEÇİŞLERİ

Okumuş’un ASSAN’a götürdüğü bir diğer proje, TÜBİTAK ile MKE’nin geliştirdiği “pilot tahrip kalıbı” çizimleri oldu. Savcının tespitine göre, bu projelerin ASSAN’a sızdırıldığı ve ekipmanların birebir üretildiği belirtildi. Okumuş’un kamu sektörü içinde yetişmiş kritik personeli de ASSAN’a geçirdiği ifade ediliyor. Sevk yazısına göre, “Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtiği” ve 6 kişinin de Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurduğu aktarıldı.

EMIN ÖNER’İN SUÇLAMALARI

ASSAN’ın sahibi Emin Öner, askeri casusluk suçlamasının yanında FETÖ ile bağlantı iddiaları ile yargılanacak. Savcılığın yazısında, Öner’in “HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 şahıs ve 22 ByLock kullanıcısı ile 2025’e kadar irtibatlı olduğu” belirlendi. MASAK’ın raporunda ise örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun para trafiği olduğuna dikkat çekildi. Öner’in sorgusunda, FETÖ’nün sözde yöneticileri Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile bağlantıları soruldu. Öner, bahsi geçen telefon numarasının babasına ait olduğunu söylese de numaranın ASSAN İş Makineleri üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları çerçevesinde, “FETÖ ile irtibatlı ve askeri casusluk faaliyetleri” belirlenen ASSAN Group’a kayyum atanmış, 31 Ağustos’ta yöneticilerinin tutuklanması gerçekleşti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, adliyeye sevk edilip ifadelerinin ardından tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme” gibi suçlardan tutuklanmalarına karar verdi. Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme” suçlaması ile tutuklandı. Bu gelişmelerden önce, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulandı ve tutuklandı. Soruşturmanın seyrine dair savunma çevrelerinde bazı iddialar dile getirildi.