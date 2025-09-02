Assan Dosyasındaki FETÖ İddiası İddia Ediliyor

ŞİRKETİN SİLAH SİSTEMLERİNE YÖNELİK İDDİALAR

Yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kayyum atanan ASSAN dosyasından elde edilen bilgiler, şirketin önemli silah sistemlerini kopyaladığını ortaya koyuyor. Savcılığın sevk yazısına göre, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ASSAN’ın sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırmış. Ayrıca, bu iki kişinin ekipmanları birebir ürettiği anlaşılıyor. Sevk yazısında, Gürcan Okumuş’un 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi kuruluşu TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev yaptığı belirtiliyor. Okumuş’un görevini bıraktıktan sonra ASSAN şirketine geçerek genel müdürlük yaptığı da aktarıldı.

KRİTİK VERİLERİN ÇALINMASI

Sevk yazısındaki ayrıntılar, Okumuş’un patlayıcıların geliştirilmesiyle ilgili dört ürünün kritik verilerini çaldığını ve bunları ASSAN’a aktardığını gösteriyor. Yazıda ayrıca, “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ekipmanın kopyalandığı” ifade ediliyor. Okumuş’un ASSAN’a götürdüğü bir diğer proje ise TÜBİTAK ile MKE’nin geliştirdiği “pilot tahrip kalıbı” çizimleri. Savcılığın tespitlerine göre, bu projelerin ASSAN’a sızdırıldığı ve ekipmanların birebir üretildiği belirtiliyor.

KAMU PERSONELİYLE YENİ YAPILANMA

Savcılık, ayrıca, Okumuş’un kamuda yetişmiş kritik personeli de ASSAN’a geçirdiğini ortaya koydu. Sevk yazısında belirtilen TÜBİTAK Başkanlığı raporuna göre, Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtiği, 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurduğu kaydediliyor. Emin Öner, askeri casusluk suçlamasının yanı sıra FETÖ bağlantısı nedeniyle de yargılanacak. Savcılığın yazısında, Öner’in FETÖ bağlantılı 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısıyla irtibat içinde olduğu tespit edildi.

FETÖ BAĞLANTILARI VE SORUŞTURMA

Öner’in sorgusunda, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatlarının sorulduğu öğrenildi. Öner, bahsi geçen telefon numarasının babasına ait olduğunu söylese de, bu numaranın ASSAN İş Makineleri şirketine kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü askeri casusluk soruşturmasında, FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group’a önce kayyum atandı, ardından 31 Ağustos’ta yöneticileri tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, ifadeleri alındıktan sonra tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, kuşkulu Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma” suçlarından, Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Önceki süreçte, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan’ın da sorgulanarak tutuklandığı bilgisi verildi. ASSAN dosyasındaki gelişmeler, dosya savcılarının incelemesine sunulmadan önce gündeme gelmişti. Savunma çevrelerinde ve bazı dergilerde, soruşturmada yer alan iddialar kamuoyuna yansıyordu.