Assan Group Hakkında Yeni Gözaltılar Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmesiyle birlikte soruşturma başlattı.

ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Öner ve Okumuş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltı kararı alındı. Bununla birlikte, Assan Group’a ait 10 şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

31 Ağustos tarihine adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklandı. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTI OLAYLARI

Soruşturmanın kapsamı genişliyor ve Assan Group ile bağlantılı yeni isimler için gözaltı kararı çıkarıldı. 1 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun eski çalışanı, 1 Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan albay ve 1 eski Assan çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.