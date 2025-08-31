Gündem

Assan Grubu’nun Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş, İstanbul Adliyesi’nde yapılan işlemlerini tamamladı. Savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı.

Tutuklama Kararı Verildi

Sulh ceza hakimliği, Emin Öner için “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlarından tutuklanma kararı verdi. Genel müdür Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.

Askeri Casusluk Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı olduklarını ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerini tespit etti. Öner ile Okumuş, 27 Ağustos’ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmıştı.

